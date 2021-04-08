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Тематический поезд «Союзмультфильм» запустили в столичном метро
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Тематический поезд «Союзмультфильм» запустили в столичном метро

Иван Юминов

Город

В честь 85-летия студии «Союзмультфильм» в московском метро запустили поезд, оформленный кадрами из ее мультипликационных фильмов. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 8 апреля.

Поезд будет курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии. Пассажиры в числе прочего смогут увидеть внутри поезда Зайца и Волка из «Ну, погоди!», Бременских музыкантов и Вовку из «Тридевятого царства». Иллюстрации будут сопровождать факты о создании картин.

Также были выпущены специальные «Тройки» с Чебурашкой, Карлсоном и попугаем Кешей, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Ранее стало известно о том, что закрытые на ремонт участки трамвайных путей в Москве откроют в мае.

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