Тематический поезд «Союзмультфильм» запустили в столичном метро
В честь 85-летия студии «Союзмультфильм» в московском метро запустили поезд, оформленный кадрами из ее мультипликационных фильмов. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 8 апреля.
Поезд будет курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии. Пассажиры в числе прочего смогут увидеть внутри поезда Зайца и Волка из «Ну, погоди!», Бременских музыкантов и Вовку из «Тридевятого царства». Иллюстрации будут сопровождать факты о создании картин.
Также были выпущены специальные «Тройки» с Чебурашкой, Карлсоном и попугаем Кешей, отмечается в Telegram-канале ведомства.
Ранее стало известно о том, что закрытые на ремонт участки трамвайных путей в Москве откроют в мае.
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