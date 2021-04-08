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Более 1600 водителей подали заявки на оформление резидентных разрешений в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Более 1600 водителей подали заявки на оформление резидентных разрешений в Москве

Кирилл Николаев

Транспорт

Более 1600 водителей подали заявки на оформление резидентных разрешений, чтобы парковаться без оплаты на улицах своих районов. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что больше всего заявок приходит от жителей Пресненского и Савеловского районов.

Резидентное разрешение позволяет жителям бесплатно оставлять автомобиль на платных парковках с 20:00 до 8:00 в своем районе. Оформить документ можно на официальном сайте мэра Москвы или в любом МФЦ. Заявку рассмотрят в течение шести рабочих дней.

Более 1600 водителей подали заявки на оформление резидентных разрешений в МосквеФото: Telegram / Дептранс

Ранее москвичам напомнили об изменении тарифов на десяти процентах парковочных мест. На участках, где загрузка достигает 96 процентов и больше, будет действовать повышенный тариф — 380 рублей в час в дневное время, 200 рублей в час — в ночное.

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водителирезидентные разрешенияпарковка
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