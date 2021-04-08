Обнаружение рака с помощью крыс доказало свою эффективность

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Технология обнаружения заболеваний из выдыхаемого пациентами воздуха с помощью погруженных в наркоз крыс, которую протестировали в Новгородской области в декабре 2020 года, показала свою эффективность. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщила пресс-служба Фонда перспективных исследований.

В исследованиях участвовал 1761 доброволец.

— В ходе дополнительного обследования с использованием классических методов диагностики ранние стадии онкозаболеваний подтверждены более чем у 70 процентов пациентов, отнесенных к группе риска по результатам скрининга, — рассказали в пресс-службе.

У добровольцев определяли наличие или отсутствие риска рака легкого, рака желудка и сахарного диабета. Пробы воздуха анализировались с помощью биогибридного аппаратно-программного комплекса. Полученные данные обрабатывала нейросеть.

Исследования выявили риск онкозаболеваний у 77 добровольцев, которых отправили на дополнительные обследования, пишет РИА Новости.

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