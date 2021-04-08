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«Крылья Советов» обыграли московское «Динамо» в матче Кубка России по футболу
Фото: Twitter / «Крылья Советов»

«Крылья Советов» обыграли московское «Динамо» в матче Кубка России по футболу

Кирилл Николаев

Спорт

Самарские «Крылья Советов» обыграли московское «Динамо» в четвертьфинале Кубка России по футболу. Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

В составе «Крыльев Советов» забитыми мячами отметились Роман Ежов и Иван Сергеев. Таким образом, самарская команда сыграет в полуфинале Кубка России, а «Динамо» завершили свое выступление в турнире.

Ранее московский «Локомотив» обыграл «Сочи» 3:1 и прошел в полуфинал Кубка России. Соперник «красно-зеленых» определится после жеребьевки.

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Кубок России по футболуФК «Динамо»«Крылья Советов»
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