Врач Алексей Погонин назвал три важных фактора риска здоровью

Фото: Теймур Абдуллаев, Вечерняя Москва

Главными факторами риска здоровью на данный момент являются некачественное питание, плохой сон и отсутствие физической активности. Об этом в четверг, 8 апреля, «Вечерней Москве» сообщил главный врач ГКБ Спасокукоцкого Алексей Погонин.

По словам эксперта, постоянные перекусы, фастфуд, чрезмерное употребление сладкого, систематическое употребление алкоголя могут привести к развитию неинфекционных заболеваний (НИЗ). К ним относятся инсульт, инфаркт, рак, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), астма, диабет и подобные болезни.

Многие пытаются повысить свою эффективность за счет сокращения часов сна. Врач считает, что это довольно плохая стратегия. Погонин объяснил, что накапливающаяся усталость приводит к стрессу, ухудшению самочувствия, снижению зрения, повышению нагрузки на сердечно-сосудистую и нервную системы. В свою очередь, попытки отоспаться за всю неделю на выходных сбивают правильный график сна, что негативно сказывается на всех системах организма.

Сидячий образ жизни не может благотворно сказаться на человеке. Эксперт рассказал, что следует найти хотя бы 30 минут в день на физические нагрузки. Погонин советует гулять по полчаса перед сном — это улучшит самочувствие через несколько недель.

Врач особо подчеркнул, что при любых признаках недомогания следует немедленно обращаться к врачу.

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