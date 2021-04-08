Памятник Юрию Гагарину промоют на Ленинском проспекте

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Сотрудники комплекса городского хозяйства в пятницу, 9 апреля, промоют памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. Об этом сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Монумент очистят с помощью автогидроподъемников и поливомоечной техники. Сначала памятник промоют водой, затем рабочие нанесут на рельеф специальное моющее средство. Все элементы монумента будут очищены мягкими щетками.

Высота памятника составляет 42,5 метра. Фигура космонавта выполнена из 239 титановых блоков. Этот материал применяется в строительстве космических кораблей и самолетов.

Видео: Telegram / Комплекс городского хозяйства Москвы

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