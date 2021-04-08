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«Весеннее обострение в действии»: Сергей Жуков рассказал, как перепутал дни недели
Фото: Youtube / Россия 1

«Весеннее обострение в действии»: Сергей Жуков рассказал, как перепутал дни недели

Полина Долганова

Звезды

Певец Сергей Жуков поделился с подписчиками, как на него действует приход весны. Артист рассказал забавную историю в своем Instagram.

— Например, вы знали, что вчера была пятница? Я был в этом уверен на 100 процентов! — признался Жуков.

По его словам, он перепутал пятницу со средой и уехал по запланированным на другой день делам.

Поклонники с юмором поддержали солиста группы «Руки Вверх!»: «Это мне ну очень знакомо»; «У меня со вторника пятница! Тоже удивилась!»; «Оказывается, не я одна на этой неделе спутала среду с пятницей».

Также в комментариях отметили, что музыкант заметно похудел.

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Сергей Жуковгруппа «Руки вверх!»весна
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