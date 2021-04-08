«Сынком зову»: вдова Алексея Булдакова рассказала об отношениях с двойником Баскова

Фото: Екатерина Чеснокова / ТАСС

Вдова актера Алексея Булдакова, скончавшегося два года назад, вышла на связь после слухов о том, что у нее завязался роман с двойником певца Николая Баскова Эдуардом Гладким, которого называют брачным аферистом.

Друзья и близкие Людмилы Булдаковой пришли в студию шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», чтобы обсудить ситуацию 79-летней вдовы актера. Они высказали опасения, что женщина попала под влияние Эдуарда Гладкого, который известен как двойник певца Николая Баскова. По мнению близкого окружения Булдаковой, Гладкий является брачным аферистом.

В числе гостей студии оказался близкий друг Людмилы, актер Владимир Новиков. Он заверил, что не теряет связь с Булдаковой. За кулисами он набрал ее номер. Отрывок из разговора прозвучал в эфире телепередачи.

Булдакова убедила друга, что все подозрения не имеют под собой никаких оснований.

— Перед этим человеком я могу встать на колени. Если бы не он... Какой он привел меня из больницы, надо было видеть! Они меня в порядок привели — он и его знакомые хорошие. Я сейчас бегаю, скачу, а я слова не могла сказать. Из ложечки кормил, все мои дела восстановил, — сказала по телефону вдова известного артиста.

Булдакова назвала Гладкого порядочным и честным человеком, который не взял с нее ни рубля. Она заявила, что с двойником Баскова хорошо общался при жизни ее муж. Помимо этого, женщина опровергла слухи о романе с мужчиной.

— Он заботится как о матери, я его сынком зову, потому что он для меня — сынок, — сообщила Людмила.

Во время телепередачи прозвучала информация, что вдова внезапно начала распродавать имущество по существенно заниженной стоимости. А также были предположения о том, что Эдуард Гладкий мог быть ранее замешан в схемах с брачными аферами. На основе вышеизложенных фактов председатель Следственного комитета РФ поручил провести проверку, чтобы дать им правовую оценку, сообщили на официальном сайте СК.

Напомним, Алексея Булдакова не стало 3 апреля 2019 года. Ему было 68 лет. Все состояние актера после смерти отошло его жене Людмиле, с которой они прожили 27 лет.

Читайте также: Лия Ахеджакова отказалась от судебного иска к бывшему мужу