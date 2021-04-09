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Российская сборная по керлингу вышла в полуфинал чемпионата мира
Фото: Khlebnikova Irina

Российская сборная по керлингу вышла в полуфинал чемпионата мира

Юлия Курганова

Спорт

Российские керлингисты обыграли сборную Шотландии со счетом 9:2 в матче предварительного раунда чемпионата мира. Соревнования проходят в Канаде в Калгари.

В составе российской сборной выступают Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Даниил Горячев, Дмитрий Миронов и Антон Калалб.

Ранее россияне победили норвежцев со счетом 8:6 и обеспечили себе участие в плей-офф чемпионата мира, а также квалифицировалась на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Российская команда занимает первое место в таблице, одержав десять побед. На втором месте шведская сборная, которая одержала девять побед и имеет матч в запасе, всего команды проведут по 13 игр. По итогам предварительного раунда российская сборная обеспечила себе как минимум вторую строчку, благодаря чему вышла в полуфинал чемпионата мира.

Турнир завершится 11 апреля. Чемпионат мира 2020 года был отменен из-за пандемии коронавируса. Действующим чемпионом является сборная Швеции, лучший результат сборной России — это девятое место на предыдущем первенстве.

Читайте также: Сборная России по футболу поднялась на 38-ю строчку в рейтинге ФИФА

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