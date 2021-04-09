Столичный терапевт рассказал, как продлить молодость

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Продлить молодость организма можно с помощью физической активности, питания, воды, полноценного сна и труда. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории, глава дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

— Самым эффективным для продления молодости организма является физическая активность, питание, вода, полноценный сон, труд. Когда человек много работает, он сохраняет свой интеллектуальный потенциал и физическое состояние. Люди, которые трудятся после выхода на пенсию, они живут дольше, это общепризнанно. Но желательно, чтобы работа была без нервов и связана с умственным трудом. Также важны регулярные проверки, диспансеризация и осмотры, чтобы предотвратить различные заболевания на ранних этапах, — сообщил он.

Врач отметил, что никогда не поздно заняться здоровьем, но этот момент должен наступить здесь и сейчас. Он предупредил, чем больше человек живет без контроля за состоянием организма, тем больше риски, что можно получить тяжелые заболевания или недуги, которые могут привести к инвалидности.

Безымянный добавил, что человек способен «обмануть возраст», но он может и быстро состариться, если будет неправильно питаться и иметь вредные привычки.

По словам медика сейчас очень много людей преклонного возраста, которые ведут здоровый и активный образ жизни, поэтому им не дашь больше 35-40 лет, передает РИА Новости.

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