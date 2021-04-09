Испанские эксперты объяснили, как отличить хорошие апельсины от плохих

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Свежие апельсины отличаются выразительным запахом, твердой текстурой и определенным весом. Об этом рассказали испанские специалисты в материале газеты ABC.

Зеленая «звездочка», чашелистик, в верхней части фрукта может рассказать о состоянии апельсина. Если она сухая, то фрукт долго лежал на складе. Уточняется, что мягкие на ощупь апельсины также провели долго время на складе, но их качество от этого не испортилось.

Корка фрукта должна быть яркой и однородной по структуре. Однако эксперты подчеркнули, что небольшие затянувшиеся повреждения на кожуре фрукта никак не отражаются на качестве апельсинов.

По словам специалистов, не стоит брать апельсины в одном магазине после неудачной покупки. Если покупателю достался кислый фрукт, нельзя возвращаться в магазин до поступления новой партии, так как апельсины не могут дозреть после сбора.

Добавляется, что апельсины нужно хранить в прохладном помещении, не подпуская к фруктам источники влаги и тепла. При правильном хранении цитрусовые фрукты смогут пролежать дома несколько недель.

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