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Более 40 «космических» туров появились на Russpass ко Дню космонавтики
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Более 40 «космических» туров появились на Russpass ко Дню космонавтики

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, проспект Мира, 111Карта всех событий

На цифровом сервисе Russpass создали раздел «60 лет в космосе», он включает в себя более 40 «космических» туров. Создание нового раздела приурочено ко Дню космонавтики и позволит посетителям сайта узнать больше об истории освоения космоса. Об этом в пятницу, 9 апреля, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Новый раздел будет включать в себя больше 40 тематических туров, каждый из которых позволит получить интересную информацию, связанную с покорением космоса. Например, тур «Космическая одиссея» рассказывает о главных событиях и людях в освоении космоса. В маршрут тура вошли достопримечательности Москвы: монумент «Покорителям космоса», Музей космонавтики, аллея Героев Космоса, а также дом-музей академика С.П. Королева и центр «Космонавтика и авиация».

Кроме того, при желании пользователи могут составить свой собственный уникальный маршрут, включив в него разнообразные места, которые связаны с космосом. Это могут быть музеи, планетарии, обсерватории и другие тематические достопримечательности страны. При этом маршрут может быть составлен по «космическим» объектам разных городов (Москва, Санкт-Петербург, Самара, Калуга и Челябинск).

Читайте также: День космонавтики в Бахрушинском музее отметят программой «Полет как мечта»

КосмосЦифровой туристический сервис RusspassДень космонавтики
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