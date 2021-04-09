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Великобритания введет «цветную» систему ограничений при въезде в страну
Фото: flickr.com / Rob Mitchell

Великобритания введет «цветную» систему ограничений при въезде в страну

Анастасия Волоснова

В мире

Великобритания разделит другие страны на «желтые», «зеленые» и «красные» в зависимости от эпидемической обстановки. Об этом сообщили в правительственной рабочей группе по вопросам туризма.

Окончательное решение о возобновлении международных поездок примут после 17 мая, уточнил министр транспорта Грант Шэппс. Сейчас в Великобритании разрабатывают систему, по которой в страну будут прибывать из других государств.

Перед посещением Великобритании туристы должны будут сдать тест на коронавирус. Еще раз тестирование нужно будет пройти на второй день после прибытия в страну. При отрицательном результате путешественникам из «зеленых» зон не нужно будет находиться в карантине.

Однако если турист прибывает из «желтой» страны, несмотря на результаты теста, ему придется уйти на десятидневный карантин и сдать дополнительные тесты на коронавирус. Самые жесткие ограничения будут действовать для путешественников из «красных» зон. После ПЦР-теста их поместят в специальные центры обсервации, где они должны регулярно сдавать тесты на коронавирус, сообщает РБК.

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