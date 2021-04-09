Выставка инноваций пройдет в Москве на площадке «Старт Хаб Экспо»

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Выставка, посвященная технологическим решениям в культуре, индустрии досуга и туризма пройдет в Москве на площадке «Старт Хаб Экспо» 13 апреля.

В экспозицию вошло более 50 различных проектов, среди которых система виртуальной реальности, гиперреалистичные манекены и трехмерные экспозиции.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, основная задача выставки — продемонстрировать отечественные технологии мирового качества, которые отвечают актуальным запросам отрасли.

Он добавил, что участников мероприятия будет ждать обширная деловая программа, обмен опытом, нетворкинг и работа экспертно-консультационного центра.

В рамках программы состоится шесть треков с питч-сессиями, на которых будут представлены инновационнные разработки в сфере модернизации культурных пространств и современных туристических сервисов. Также заработает специальная зона матчмейкинга, где можно будет назначить встречу и обсудить возможности взаимодействия с интересующей компанией.

В деловой части выставки участие примут представители Департамента культуры, Комитета по туризму и других ведущих культурных мест столицы. Организатором мероприятия выступает Агентство инноваций Москвы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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