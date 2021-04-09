Начальную школу с детским садом построят на юге Москвы

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, проспект Андропова, вл9 Карта всех событий

Проект трехэтажного здания, предназначенного для начальной школы и детского сада, одобрен Москомархитектурой. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Образовательное учреждение будет расположено на юге столицы по адресу проспект Андропова, владение 9/2. Начальная школа будет рассчитана на 150 мест, а детский сад — на 50. По словам Сергея Кузнецова, дизайн здания уже утвержден.

— Проектировщики решили сделать внешний вид школы сдержанным и лаконичным. Трехэтажное здание с элегантной пристроенной перголой будет облицовано керамогранитной плиткой, которая создаст приятный глазу градиент, — сообщил главный архитектор столицы.

Добавляется, что территория рядом с учреждением будет озеленена и благоустроена. Планируется построить детские площадки для занятий спортом, высадить кустарники и деревья.

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