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Дорогу к станции «Филатов луг» в Новой Москве построят к июлю 2021 года
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Дорогу к станции «Филатов луг» в Новой Москве построят к июлю 2021 года

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Филатов Луг Карта всех событий

Строительство автодороги от города Московский (ТиНАО) к станции «Филатов луг» планируют завершить в начале июля этого года. Об этом в пятницу, 9 апреля, рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, строительство дороги идет согласно графику, на большей ее части уже есть асфальтовое покрытие.

— Работы по завершению укладки асфальта будут производиться после установления устойчивой температуры выше 10 градусов. Общая готовность объекта — около 60 процентов. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — начало июля текущего года, — сообщил Владимир Жидкин.

Также глава ведомства отметил, что будут проведены и иные виды работ: установка наружного освещения, светофоров, системы управления дорожным движением и другое, приводит слова главы департамента агентство городских новостей «Москва».

Ранее «Вечерняя Москва» писала о том, что в 2021 году в Новой Москве планируют ввести в эксплуатацию восемь новых объектов дорожно-транспортной инфраструктуры.

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строительство дорог в МосквеТиНАОВладимир Жидкин
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