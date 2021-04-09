Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Жителей более 220 домов переселят на востоке Москвы в рамках программы реновации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Жителей более 220 домов переселят на востоке Москвы в рамках программы реновации

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, 2-я Владимирская улица, 30 Карта всех событий

На востоке Москвы в рамках программы реновации планируется переселение жителей 220 домов, новыми квартирами будут обеспечены почти 38 тысяч человек. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, в данный момент на востоке Москвы уже осуществляется переселение жителей из 43 домов.

— До конца 2024 года мы намерены обеспечить новыми квартирами почти 38 тысяч человек, которые проживают в 220 домах. Можно констатировать, что уже на одну пятую выполнены планы по переселению на первом этапе программы, — рассказал Сергей Левкин.

Добавляется, что на территории Восточного округа уже введены четыре новостройки на улице 2-й Владимирской, дом 30; на улице Плеханова, дом 18; на улице Миллионной, дом 3, корпус 1; на улице 13-й Парковой, дом 16а.

В сообщении отмечается, что всего в программу реновации в Восточном округе Москвы вошло 1062 дома, в которых проживает более 200 тысяч жителей.

Читайте также: Благоустройство вылетной магистрали улучшит пешеходную инфраструктуру на юге Москвы

ВАО Москвыреновацияреновация в Москве
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где в Москве знакомиться с девушками: экскурс для начинающих

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Андрей Губин уехал из России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Покорение Арктики: чем русский путь во льдах лучше Суэцкого канала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Брежневские времена: эпоха застоя или золотой век СССР

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строители бьют рекорды

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Все мнения
О проекте
Читайте нас в