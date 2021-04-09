Жителей более 220 домов переселят на востоке Москвы в рамках программы реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, 2-я Владимирская улица, 30 Карта всех событий

На востоке Москвы в рамках программы реновации планируется переселение жителей 220 домов, новыми квартирами будут обеспечены почти 38 тысяч человек. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, в данный момент на востоке Москвы уже осуществляется переселение жителей из 43 домов.

— До конца 2024 года мы намерены обеспечить новыми квартирами почти 38 тысяч человек, которые проживают в 220 домах. Можно констатировать, что уже на одну пятую выполнены планы по переселению на первом этапе программы, — рассказал Сергей Левкин.

Добавляется, что на территории Восточного округа уже введены четыре новостройки на улице 2-й Владимирской, дом 30; на улице Плеханова, дом 18; на улице Миллионной, дом 3, корпус 1; на улице 13-й Парковой, дом 16а.

В сообщении отмечается, что всего в программу реновации в Восточном округе Москвы вошло 1062 дома, в которых проживает более 200 тысяч жителей.

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