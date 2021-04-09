Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Пешеходные переходы появятся около станций Красный Балтиец и Гражданская МЦД-2
Фото: АГН Москва

Пешеходные переходы появятся около станций Красный Балтиец и Гражданская МЦД-2

Полина Долганова

Город
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Красный Балтиец Карта всех событий

Рядом со станциями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Красный Балтиец и Гражданская появятся два новых пешеходных перехода. Данный проект относится к планировке территории МЦД-2 «Курско-Рижский».

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская пояснила, что перенос необходим для удобства жителей соседних со станциями районов, которые ранее располагались далеко от метро.

Она добавила, что на платформах обустроят навесы по принципу «сухие ноги» до остановок общественного транспорта. Кроме того, уже существующая станция Дмитровская МЦД-2 будет перемещена ближе к Дмитровской МЦД-1, что даст жителям столицы возможность делать пересадку не выходя из метро.

Предполагается, что два новых пешеходных перехода через железнодорожные пути в направлении Большого Коптевского проезда и улицы Черняховского сделают путь пассажиров более комфортным. В свою очередь улица Складочная также станет пешеходной.

— Участок улицы Складочной на данный момент не имеет обустроенной безопасной пешеходной дороги и освещения. После реконструкции он станет пешеходным, здесь разместят навигацию и обустроят зоны для отдыха, что повысит безопасность горожан, — уточнила Юлиана Княжевская.

Вдоль улиц Космонавта Волкова, 3-го Балтийского переулка, Чуксина тупика, проезда Соломенной Сторожки, 1-й улицы 8-го Марта, Часовой, Тимирязевской, Башиловской и Складочной будут проложены велосипедные дорожки. Около выходов из станций МЦД появятся велопарковки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что дорогу к станции «Филатов Луг» в районе Новая Москва построят к июлю 2021 года.

Читайте также: «Весеннее окно» пообещали москвичам в конце недели

пешеходные переходыМЦД-2Москва
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где в Москве знакомиться с девушками: инструкция для начинающих

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Андрей Губин уехал из России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Покорение Арктики: чем русский путь во льдах лучше Суэцкого канала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Брежневские времена: эпоха застоя или золотой век СССР

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строители бьют рекорды

Все мнения
О проекте
Читайте нас в