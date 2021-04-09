Пешеходные переходы появятся около станций Красный Балтиец и Гражданская МЦД-2

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Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Красный Балтиец Карта всех событий

Рядом со станциями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Красный Балтиец и Гражданская появятся два новых пешеходных перехода. Данный проект относится к планировке территории МЦД-2 «Курско-Рижский».

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская пояснила, что перенос необходим для удобства жителей соседних со станциями районов, которые ранее располагались далеко от метро.

Она добавила, что на платформах обустроят навесы по принципу «сухие ноги» до остановок общественного транспорта. Кроме того, уже существующая станция Дмитровская МЦД-2 будет перемещена ближе к Дмитровской МЦД-1, что даст жителям столицы возможность делать пересадку не выходя из метро.

Предполагается, что два новых пешеходных перехода через железнодорожные пути в направлении Большого Коптевского проезда и улицы Черняховского сделают путь пассажиров более комфортным. В свою очередь улица Складочная также станет пешеходной.

— Участок улицы Складочной на данный момент не имеет обустроенной безопасной пешеходной дороги и освещения. После реконструкции он станет пешеходным, здесь разместят навигацию и обустроят зоны для отдыха, что повысит безопасность горожан, — уточнила Юлиана Княжевская.

Вдоль улиц Космонавта Волкова, 3-го Балтийского переулка, Чуксина тупика, проезда Соломенной Сторожки, 1-й улицы 8-го Марта, Часовой, Тимирязевской, Башиловской и Складочной будут проложены велосипедные дорожки. Около выходов из станций МЦД появятся велопарковки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что дорогу к станции «Филатов Луг» в районе Новая Москва построят к июлю 2021 года.

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