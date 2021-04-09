Москвариум покажет жителям столицы «Океан в космосе»

Фото: Пресс-служба «Москвариума» на ВДНХ

Ко Дню космонавтики Москвариум на ВДНХ подготовил специальную праздничную программу. 12 апреля гостей ждут научно-познавательная лекция и поздравление от водолазов.

Лекция «Океан в космосе» расскажет слушателям о существовании океанов на других планетах и водных обитателях, побывавших в космосе, а также о космических перегрузках водолазов. В практической части взрослые и дети понаблюдают за видами рыб, представители которых побывали в космосе.

Видеолекция «Океан в космосе» будет доступна также на YouTube-канале, сообщается на сайте Москвариума.

Водолазы в главном морском аквариуме с акулами развернут двухметровую открытку в честь 60-летия полета в космос Юрия Гагарина и таким образом поздравят посетителей.

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