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Москвариум покажет жителям столицы «Океан в космосе»
Фото: Пресс-служба «Москвариума» на ВДНХ

Москвариум покажет жителям столицы «Океан в космосе»

Ольга Маркова

Культура

Ко Дню космонавтики Москвариум на ВДНХ подготовил специальную праздничную программу. 12 апреля гостей ждут научно-познавательная лекция и поздравление от водолазов.

Лекция «Океан в космосе» расскажет слушателям о существовании океанов на других планетах и водных обитателях, побывавших в космосе, а также о космических перегрузках водолазов. В практической части взрослые и дети понаблюдают за видами рыб, представители которых побывали в космосе.

Видеолекция «Океан в космосе» будет доступна также на YouTube-канале, сообщается на сайте Москвариума.

Водолазы в главном морском аквариуме с акулами развернут двухметровую открытку в честь 60-летия полета в космос Юрия Гагарина и таким образом поздравят посетителей.

Читайте также: «Космический диктант» пройдет в центре на ВДНХ

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