Тарасова оценила назначение Туктамышевой капитаном сборной на турнире в Осаке

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила мнение, что руководители сборной России по фигурному катанию сделали правильный выбор, назначив Елизавету Туктамышеву капитаном на командном турнире в Японии. Данные соревнования пройдут 15 апреля в Осаке.

— Елизавета Туктамышева станет капитаном нашей сборной. И это правильное решение. Она упорно тренировалась и ждала своего шанса. Лиза — великая спортсменка, таких людей я очень уважаю, — написала Тарасова в Instagram.

На последнем чемпионате мира в Стокгольме, который проходил в нынешнем году, фигуристка завоевала серебряную медаль.

Напомним, турнир по фигурному катанию World Team Trophy организуют уже в седьмой раз. Он соберет сильнейшие команды мира — сборные России, Италии, Канады, России, США, Франции и Японии.

Ранее Татьяна Тарасова оценила шансы Алены Косторной на возвращение к тренеру Этери Тутберидзе.

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