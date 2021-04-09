Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Тарасова оценила назначение Туктамышевой капитаном сборной на турнире в Осаке
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Тарасова оценила назначение Туктамышевой капитаном сборной на турнире в Осаке

Юлия Павлушова

Спорт

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила мнение, что руководители сборной России по фигурному катанию сделали правильный выбор, назначив Елизавету Туктамышеву капитаном на командном турнире в Японии. Данные соревнования пройдут 15 апреля в Осаке.

— Елизавета Туктамышева станет капитаном нашей сборной. И это правильное решение. Она упорно тренировалась и ждала своего шанса. Лиза — великая спортсменка, таких людей я очень уважаю, — написала Тарасова в Instagram.

На последнем чемпионате мира в Стокгольме, который проходил в нынешнем году, фигуристка завоевала серебряную медаль.

Напомним, турнир по фигурному катанию World Team Trophy организуют уже в седьмой раз. Он соберет сильнейшие команды мира — сборные России, Италии, Канады, России, США, Франции и Японии.

Ранее Татьяна Тарасова оценила шансы Алены Косторной на возвращение к тренеру Этери Тутберидзе.

Читайте также: Российские фигуристы выступят на командном чемпионате мира под национальным флагом

Татьяна Тарасовафигурное катаниеЕлизавета Туктамышева
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где в Москве знакомиться с девушками: инструкция для начинающих

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Андрей Губин уехал из России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Покорение Арктики: чем русский путь во льдах лучше Суэцкого канала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Брежневские времена: эпоха застоя или золотой век СССР

Все мнения
О проекте
Читайте нас в