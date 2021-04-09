Власти опровергли сообщения об отставке главы Северной Осетии

Фото: alania.gov.ru

Сообщение об отставке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова не соответствует действительности. В пресс-службе главы и правительства региона рассказали РИА Новости, что Битаров работает в обычном режиме.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что федеральные власти приняли решение об отставке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

— Информация не соответствует действительности. Работа идет в обычном режиме, — отметили в ведомстве в пятницу, 9 апреля.

Напомним, Вячеслав Битаров работает на посту главы Северной Осетии с сентября 2016 года. Во время избрания его поддержали 56 депутатов.

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