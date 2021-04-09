День подмосковной усадьбы отпразднуют в музее «Мураново»

Фото: Сергей Болдин / Вечерняя Москва

Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тютчева» приглашает москвичей и гостей столицы 24 и 25 апреля принять участие в традиционном празднике «День подмосковной усадьбы».

Гости усадьбы станут участниками специальной экскурсионной программы. В выставочном зале состоится концерт. Кроме того, будет работать ярмарка. Для всех желающих проведут мастер-класс по посадке плодовых растений.

Вход для всех гостей усадьбы на территорию в эти дни бесплатный, сообщается на сайте организации.

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