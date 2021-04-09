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Эксперт по звукоизоляции рассказал, на что обращать внимание при выборе квартиры
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Эксперт по звукоизоляции рассказал, на что обращать внимание при выборе квартиры

Елена Фролова

Общество

О том, как защитить свое жилье от постороннего шума в многоквартирном жилом доме, рассказал эксперт по звукоизоляции и акустике помещений, кандидат технических наук Александр Боганик.

— Если мы говорим о новостройке, то значительно важно, насколько сам застройщик мотивирован соблюдать существующий свод строительных норм и правил, который называется «Защита от шума», — подчеркнул эксперт.

По его словам, когда у застройщика отсутствует фокус на этом вопросе, то он пользуется самыми дешевыми материалами для звукоизоляции полов и минимально возможными легкими и тонкими межквартирными перегородками. Дело в том, что пока контроль за соблюдением технологий звукоизоляции очень слабый, либо совершенно отсутствует. В результате получается дом, в котором нельзя жить, пока человек не проведет дополнительную звукоизоляцию.

Однако, бывает, что застройщик из маркетинговых побуждений заявляет, что построил многоквартирный дом с отличной звукоизоляцей. Подобных примеров пока мало, но они есть. В этих случаях используются более качественные материалы. Они не теряют свои свойства спустя полгода после сдачи объекта, а контроль за выполнением конструкций с точки зрения изоляции шумов значительно выше.

При выборе квартиры эксперт посоветовал обращать внимание на ее расположение на плане здания. Для акустического комфорта лучше, чтобы она граничила с соседними квартирами через коридоры, санузлы или «кухня к кухне», отмечает ФАН. По словам Александра Боганика, именно так старались строить дома в Советском Союзе.

Сейчас самая распространенная ситуация среди типовых компоновок, когда спальня одной квартиры граничит с гостиной соседней.

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