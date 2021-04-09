Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичка напала с ножом на собственную дочь в Москве
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Москвичка напала с ножом на собственную дочь в Москве

Илья Ашуров

Происшествия

По факту истязания ребенка в Москве инициирована прокурорская проверка. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Сообщается, что 15-летняя девочка поступила в одну из больниц Москвы 9 апреля. На ее теле — в области головы, шеи и предплечья — были обнаружены множественные резаные раны. По словам подростка, эти повреждения ей нанесла мать. Уточняется, что семья пострадавшей девочки состоит на профилактическом учете.

Прокуратура проведет проверку для установления причин произошедшего, а также даст оценку действиям органов опеки.

Читайте также: Пьяная москвичка пыталась задушить собственного ребенка на северо-востоке Москвы

пострадавший ребенокистязанияМосковская прокуратура
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где в Москве знакомиться с девушками: инструкция для начинающих

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Андрей Губин уехал из России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Покорение Арктики: чем русский путь во льдах лучше Суэцкого канала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Все мнения
О проекте
Читайте нас в