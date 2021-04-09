Москвичка напала с ножом на собственную дочь в Москве

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По факту истязания ребенка в Москве инициирована прокурорская проверка. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Сообщается, что 15-летняя девочка поступила в одну из больниц Москвы 9 апреля. На ее теле — в области головы, шеи и предплечья — были обнаружены множественные резаные раны. По словам подростка, эти повреждения ей нанесла мать. Уточняется, что семья пострадавшей девочки состоит на профилактическом учете.

Прокуратура проведет проверку для установления причин произошедшего, а также даст оценку действиям органов опеки.

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