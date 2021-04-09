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Захарова назвала санкции Украины против Россотрудничества «приступом русофобии»
Фото: МИД РФ

Захарова назвала санкции Украины против Россотрудничества «приступом русофобии»

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Решение Киева ввести санкции в отношении Россотрудничества является «приступом русофобии» и нарушает международно-правовые обязательства Украины. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в пятницу, 9 апреля.

По ее словам, агентству запретили заниматься на Украине даже той деятельностью, к которой оно никогда не имело отношения.

— На днях в ходе очередного приступа русофобии там было принято решение о введении санкций в отношении ряда организаций, включая Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что подобные меры мешают взаимодействию Россотрудничества и Российского центра науки и культуры в Киеве.

Кроме того, Захарова напомнила, что Москва ждет ответ от МИД Украины о соблюдении соглашения правительства России и кабинета министров Украины об условиях деятельности информационно-культурных центров. Введение санкций нарушает подписанное 27 февраля 1998 года соглашение, пояснила официальный представитель МИД РФ.

— Ответ пока не поступил, но дело в том, что у украинской стороны имеется в Москве свой национальный культурный центр, деятельность которого регулируется упомянутым соглашением. Соответственно, мы ждем ответ, чтобы понять украинскую позицию, — приводит ТАСС слова Захаровой.

Ранее Захарова заявила, что воинственный настрой Киева приводит к обострению обстановки в Донбассе.

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МИД РоссииМария ЗахароваУкраина
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