Центр «Дом на Брестской» пригласил на лекцию о развитии медицины в Москве

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Россия, Москва, 2-я Брестская улица, 6 Карта всех событий

Конгрессно-выставочный центр «Дом на Брестской» приглашает всех желающих на интерактивную экскурсию «Москва: этапы развития объектов здравоохранения» 21 апреля в 17:00. Центр находится по адресу 2-я Брестская улица, дом 6.

Из лекции можно будет узнать, как на территории Москвы оказывали медицинскую помощь в разные эпохи.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что все желающие смогут рассмотреть интерактивную карту столицы, которая охватывает всю территорию Москвы, в том числе ТиНАО. На ней будут отображены современные поликлиники, больницы и медицинские центры.

Слушатели также узнают о первой аптеке на Руси, публичной клинике Российской империи и об архитектурных особенностях поликлиник и больниц в XX веке.

Кроме того, на экскурсии можно будет ознакомиться со сценарием «Здоровая архитектура. Проекты для сферы здравоохранения». Участники встанут на балконе, который расположен над огромным напольным лайтбоксом. Далее на проекторе зрители увидят более 20 медицинских учреждений столицы. Среди них Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, Городская клиническая больница № 40 в Коммунарке и другие медучреждения. В ходе лекции будет рассказано об обустройстве зданий, предназначенных для оказания медицинской помощи.

Мероприятие смогут посетить не более 100 человек. Всем желающим необходимо предварительно записаться, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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