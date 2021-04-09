«Не работает левая рука»: Анита Цой рассказала о последствиях коронавируса

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

В проекте «Загугли звезду» певица Анита Цой рассказала о проблемах со здоровьем, которые возникли у нее после коронавирусной инфекции.

Она пояснила, что заболела в июле, но последствия болезни у нее сохранились до сих пор.

— Очень сильные постсиндромы. Расскажу вам тайну — у меня не работает левая рука, не могу поднять ее и плечо, словно замороженное, — призналась звезда в комментарии Teleprogramma.pro.

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