Врач назвала три самых опасных последствия COVID-19 для нервной системы

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Самыми опасными для нервной системы последствиями коронавируса являются острая некротизирующая энцефалопатия, нарушения мозгового кровообращения и синдром Гийена-Барре (синдром, при котором иммунная система человека поражает часть периферической нервной системы). Об этом сообщила руководитель отдела когнитивных нарушений Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, доктор медицинских наук Анна Боголепова.

Она отметила, что почти 30 процентов переболевших COVID-19 пациентов жалуются на те или иные неврологические последствия.

— Достаточно часто у больных отмечаются такие симптомы как головная боль, головокружение, мышечные боли и потеря обоняния, — рассказала врач.

Боголепова добавила, что течение коронавируса осложняют такие диагнозы, как сахарный диабет, артериальная гипертензия, заболевания сердца и хронические заболевания легких, сообщает издание «Лента.ру».

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