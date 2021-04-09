Столичных школьников приглашают узнать историю и перспективы покорения человеком космического пространства

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

10 апреля просветительский профориентационный проект «Профессиональная среда» совместно с госкорпорацией «Роскосмос» проведет онлайн-мероприятия, посвященные Дню космонавтики, в которых смогут принять участие школьники 1–11-х классов и их родители.

Ребята побывают на онлайн-экскурсии в центре «Космонавтика и авиация», где собраны экспозиции, посвященные покорению космического пространства. Они увидят уникальные образцы летательной и космической техники, никогда ранее не выставлявшиеся в музейном пространстве, изучат экспонаты предприятий оборонно-промышленного комплекса, редкие архивные документы, фото- и видеоматериалы. На онлайн-встрече школьники смогут узнать историю освоения других планет при помощи космического аппарата планетохода, разобраться, кто и как разрабатывает аппараты, которые отправляются на другие планеты для изучения их поверхности, и как начинался и продвигается сейчас процесс освоения космоса. На вебинаре ознакомятся с информационно-образовательным порталом «Ключ на старт. Космос для детей» и выяснят, как он может помочь в профориентации и самообразовании.

Зарегистрироваться на мероприятия можно на портале «Субботы московского школьника».

«Профессиональная среда», являясь одним из направлений проекта «Субботы московского школьника», помогает юным жителям города определиться с будущей профессией, пообщаться с мастерами своего дела и попробовать себя в различных сферах деятельности.

Читайте также: Пора в космос: как на ВДНХ отметят День космонавтики