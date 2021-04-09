«История знакома каждой»: Тодоренко рассказала, как спастись от повторения негативных отношений

Фото: instagram/reginatodorenko

Российская телеведущая Регина Тодоренко поделилась с подписчиками в Intagram размышлениями о повторении одного и того же негативного сценария в разных отношениях. Знаменитость отметила, что такая история знакома каждой девушке. По ее мнению, из этого дня сурка есть выход.

— Мне все время попадаются мерзавцы, я — магнит для мужчин со странностями. Думаю, такая история знакома каждой, — написала ведущая.

Теледива призналась, что нашла полезный совет в одной из книг. Автор описывает интересное психологическое исследование: якобы люди во взрослой жизни играют в те игры, которые когда-то в детстве нанесли им травму.

— То есть пока ты не найдешь самый эффективный алгоритм, ты не выйдешь из игры, и как в любимой компьютерной игре #SuperMario при неверном ходе тебя будет откидывать в начало. И этот кармический узел может держать вас еще долго, до тех пор, пока вы не наиграетесь и в конце концов не создадите новый механизм прохождения этой закольцованный игры! Или просто перестанете в нее играть! — подчеркнула Тодоренко.

Ранее Регина Тодоренко призналась, что долгое время стыдилась своей внешности.

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