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Горожане определили новые направления программы «Бизнес-уик-энд. Старт»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Горожане определили новые направления программы «Бизнес-уик-энд. Старт»

Полина Долганова

Город

В рамках проекта «Активный гражданин» завершилось голосование по выбору новых направлений образовательной программы «Бизнес-уик-энд. Старт», разработанной для учеников московских школ и студентов колледжей. В голосовании приняли участие 165 741 человек.

Наибольшее количество голосов набрала категория «Информационные технологии» — 14,91 процента от общего числа. На втором месте расположилось «Производство» — 14,73 процента. На третьей строчке оказалось направление «Обслуживание/сервис/ремонт»: за него свои голоса отдали 8,33 процента жителей столицы.

Свои собственные категории придумали более тысячи человек. 5,15 процента проголосовавших предоставили специалистам право определить программу, а 4,55 процента участников затруднились с ответом.

Руководитель городского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что для развития бизнеса необходимо развивать предпринимательские навыки горожан. Востребованность у молодежи таких программ как «Бизнес-уик-энд. Старт» очень высока — в 2020 году в подобных инициативах приняли участие более 28 тысяч учащихся.

Основная задача проекта — познакомить участников с основами предпринимательства. На всех мастер-классах и тренингах все желающие могут придумывать и оценивать свои и чужие бизнес-идеи и находить единомышленников.

Принять участие в «Бизнес-уик-энд. Старт» может любой школьник или учащийся колледжа столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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