В Универсариуме Московского планетария пройдет программа «Путеводные звезды»

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Московский планетарий приглашает москвичей и гостей столицы на новую программу Универсариума «Путеводные звезды». Ее участники увидят звездную карту ночного неба, с помощью которой издревле находили дорогу путешественники.

Благодаря программе, взрослые и дети получат практические навыки поиска важных навигационных звезд и созвездий.

В рамках программы будут показаны четыре полнокупольных фильма: «Вояджер. Путешествие в бесконечность», «Призрак Вселенной. В поисках темной материи», «Разноцветная Вселенная» и «Космос. На пути к познанию».

Программа продлится с 14 до 30 апреля, сообщается на сайте планетария.

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