Столичные финансисты приняли участие в Биржевом форуме

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В Москве состоялся XI Биржевой форум, в рамках которого участники обсудили вопросы развития рынка российского капитала и потенциал новых финансовых инструментов. Об этом сообщила пресс-служба Департамента финансов города Москвы.

В мероприятии приняли участие министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, председатель Банка России Эльвира Набиуллина и другие ведущие финансовые эксперты.

Также на форуме выступил первый заместитель руководителя Департамента финансов города Москвы, начальник Московского городского казначейства Евгений Меньшов. Он проинформировал всех участников о выходе Москвы на рынок заимствований и рассказал о перспективах размещения «зеленых» облигаций.

— В Москве довольно много крупных инвестиционных проектов экологической направленности. Яркий пример — проекты по замене дизельных автобусов на электробусы и развитию экологически чистого рельсового транспорта, — подчеркнул Меньшов.

По его словам, скоро российские ценные бумаги будут торговаться в секции устойчивого развития Московской биржи.

Участники дискуссии отметили, что новый финансовый инструмент, предлагаемый городом, а именно «зеленые» субфедеральные облигации — это отличный сигнал для качественных изменений долгового рынка России.

Первый заместитель руководителя департамента финансов добавил, что принцип ответственного финансирования как никогда актуален. Он предположил, что в будущем объем рынка субфедеральных «зеленых» облигаций составит ощутимую конкуренцию «зеленым» облигациям корпоративного сектора.

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