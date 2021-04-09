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Путин подписал указ о назначении нового временного и. о. главы Северной Осетии
Фото: Администрация президента РФ

Путин подписал указ о назначении нового временного и. о. главы Северной Осетии

Иван Юминов

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин назначил полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля, в пятницу, 9 апреля.

— У меня только один вопрос на самом деле. К предлагаемой вам работе готовы? Вы этого хотите внутренне? — спросил его глава государства перед назначением.

Тот ответил, что готов к работе, приводит слова Меняйло РИА Новости.

Ранее стало известно, что президент отправил в отставку главу Северной Осетии Вячеслава Битарова.

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глава республикиВладимир ПутинСеверная Осетия
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