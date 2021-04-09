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«Будь счастлива со мной»: Меладзе трогательно поздравил Джанабаеву с 42-летием
Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

«Будь счастлива со мной»: Меладзе трогательно поздравил Джанабаеву с 42-летием

Юлия Павлушова

Звезды

Российская певица Альбина Джанабаева 9 апреля отмечает день рождения. Экс-солистке группы «ВИА Гра» исполнилось 42 года. Ее супруг, певец Валерий Меладзе, поздравил возлюбленную в своем Instagram-аккаунте. К посту он прикрепил совместную фотографию с женой.

— Альбинушка, с днем рождения! Люблю тебя! Будь счастлива со мной. Другого варианта нет! — написал артист.

Ранее Альбина Джанабаева рассказала, как сыновья восприняли новость о ее беременности. Знаменитость готовится стать мамой в третий раз. С супругом она воспитывает двух сыновей — 17-летнего Костю и 6-летнего Луку.

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Валерий МеладзеАльбина ДжанабаеваInstagram
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