«Он их простил»: стало известно, как видео с больным Зайцевым попало в ТикТок

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В доме модельера Вячеслава Зайцева в Московской области гостили его друзья, поступившие некорректно и опубликовавшие в соцсети TikTok ролики с мэтром моды без предупреждения. Об этом корреспонденту «Вечерей Москвы» рассказал генеральный директор линии мужской одежды Slava Zaitsev Ирина Зотова.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном мошенничестве в отношении 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева и использовании его подмосковного дома. Отмечалось, что ситуацию вокруг больного модельера обсудили на одном из федеральных каналов. В частности, в эфире говорилось, что в подмосковном особняке Зайцева периодически бывает группа людей, которые снимают в нем видео и публикуют их в социальной сети. На телеканале предположили, что эти люди могут использовать модельера с целью обогащения, а также вполне возможно, что у них есть планы на имущество мэтра моды.

— В доме никто не находится ни на каком основании… Эти люди, которые были в доме, это его знакомые, которые просто некорректно себя повели и без его ведома, без ведома Вячеслава Михайловича, выложили все в этот TikTok. Вячеслав Михайлович официально заявил, что снимался с ними для внутреннего видео, а они его не предупредили, что выложат в какие-то соцсети. По этому вопросу он решил их простить. Конфликта нет, — сказала она.

Зотова добавила, что «эти люди семьей приезжают в гости» в Зайцеву. «Они давно друг друга знают, но некорректно себя повели для поднятия рейтингов», считает она.

— В Доме моды Вячеслав Михайлович появляется раз в неделю. Директором является его сын, который за всем следит. Чужих людей в Доме моды нет точно, — добавила она.

Видео: Tik-Tok @galinarimbigfamaly

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