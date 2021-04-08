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Информацию о мошенничестве с домом модельера Зайцева проверит Следственный комитет
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Информацию о мошенничестве с домом модельера Зайцева проверит Следственный комитет

Анастасия Колоскова

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном мошенничестве в отношении 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева и использовании его подмосковного дома. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Отмечается, что ситуацию вокруг больного модельера обсудили на одном из федеральных каналов. В частности, в эфире говорилось, что в подмосковном особняке Зайцева периодически бывает группа людей, которые снимают в нем видео и публикуют их в социальной сети. На телеканале предположили, что эти люди могут использовать модельера с целью обогащения, а также вполне возможно, что у них есть планы на имущество мэтра моды.

— Председатель СК России поручил руководству ГСУ СК по Московской области тщательно проверить озвученную в эфире информацию и доложить о результатах, — говорится в сообщении СК.

Ранее сын модельера Вячеслава Зайцева Егор, который сейчас является гендиректором Московского дома моды, заявил, что его отец находится в руках мошенников и за наследство кутюрье уже сражаются сразу несколько групп, одна из которых — семейство Гарафутдиновых. Позже Галина Гарафутдинова ответила на обвинения сына модельера, назвав их ложью. По словам женщины, их связывает с Зайцевым долгая дружба, и она навещает модельера, чтобы ему помочь. Через несколько дней Зайцев сам прокомментировал скандал о живущей в его доме «семье мошенников», заявив, что ничего не знал о запуске линии одежды от его имени.

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