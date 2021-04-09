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«Мечтаю с дочкой поесть мороженого»: Данила Козловский рассказал о своей семье
Фото: instagram.com/danilakozlovsky

«Мечтаю с дочкой поесть мороженого»: Данила Козловский рассказал о своей семье

Юлия Павлушова

Звезды

Российский актер Данила Козловский накануне премьеры фильма «Чернобыль», в котором он выступил исполнителем главной роли и режиссером, поделился деталями личной жизни. Он рассказал о том, как живут его возлюбленная, модель и актриса Ольга Зуева, и их общая дочь Ода Валентина.

Малышка родилась в марте прошлого года. Вместе с мамой она проживает в Нью-Йорке. Данила навещает семью при любой возможности.

— Я мечтаю с дочкой поесть мороженого, когда она подрастет. Хотя мы ей давали уже это лакомство, когда ей был один годик. Она его размазала по лицу, но ела очень сосредоточенно, — отметил актер в эфире программы «ОК на связи!».

Козловский добавил, что его дочь растет в доме, где есть собака. Актер считает, что детям полезно проводить время с питомцами.

Ранее актриса Ольга Зуева показала подросшую дочь от Данилы Козловского.

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Данила КозловскийОльга Зуевадети
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