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Почти на 30 процентов снизился пассажиропоток российских авиакомпаний в январе–марте
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Почти на 30 процентов снизился пассажиропоток российских авиакомпаний в январе–марте

Иван Юминов

Туризм

Российские авиакомпании за январь–март этого года перевезли 16,97 миллиона пассажиров, что на 27 процентов меньше аналогичного показателя в прошлом году. Об этом рассказали в пресс-службе Росавиации в пятницу, 9 апреля.

— По оперативным данным, в марте 2021 года российские перевозчики обслужили 6,46 миллиона пассажиров, что соответствует показателям марта 2020 года. Пассажирооборот снизился на 18 процентов и составил 13,17 миллиарда пассажиро-километров, — говорится на сайте ведомства.

Ранее ведомство сообщило о том, что не видит причин для скачка цен на авиабилеты из-за возобновления рейсов.

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