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Движение в Серебряническом переулке перекроют из-за киносъемок
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Движение в Серебряническом переулке перекроют из-за киносъемок

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Серебрянический переулок, 12с1 Карта всех событий

Движение в Серебряническом переулке будет перекрыто из-за киносъемок с 10 по 17 апреля. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Движение полностью перекроют на участке Серебрянический переулок от дома 12, строение 1, по Серебряническому переулку до дома 5 по Яузской улице.

Ранее сообщалось, что движение на участке улицы Забелина в Москве ограничат из-за строительных работ с 11 по 16 апреля. С 11 по 13 апреля специалисты займут одну полосу на участке в районе дома № 1/2 на улице Солянке. Также с 14 по 16 апреля движение будет ограничено на улице Забелина от дома № 1/2 на улице Солянке до дома № 9/1, строение 16, в Большом Спасоглинищевском переулке.

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