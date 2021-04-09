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Автоэксперт рассказал о плюсах долгосрочной аренды автомобилей
Фото: pixabay.com

Автоэксперт рассказал о плюсах долгосрочной аренды автомобилей

Елена Фролова

Общество

Сервисы долгосрочной аренды машин открывают все больше автомобильных компаний. Таким образом, они пытаются вести конкуренцию с каршерингом. О преимуществах данной услуги рассказал автоэксперт Максим Шишко.

По его мнению, подобные сервисы подписки в ближайшем времени могут потеснить каршеринг на рынке аренды транспорта.

— Среди преимуществ долгосрочной аренды можно назвать то, что в случае подписки клиент получает абсолютно новый автомобиль в единоличное пользование, — пояснил эксперт.

По его словам, такой человек освобождается от необходимости тратить время и дополнительные средства на техобслуживание, смену резины, страхование и уплату налогов. При этом арендованное авто можно менять на новое ежегодно. Также есть возможность выкупить его в собственность, отмечает Nation News.

Читайте также: Без грязи в салоне: эксперт предложил альтернативу «народному каршерингу»

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