Автоэксперт рассказал о плюсах долгосрочной аренды автомобилей
Сервисы долгосрочной аренды машин открывают все больше автомобильных компаний. Таким образом, они пытаются вести конкуренцию с каршерингом. О преимуществах данной услуги рассказал автоэксперт Максим Шишко.
По его мнению, подобные сервисы подписки в ближайшем времени могут потеснить каршеринг на рынке аренды транспорта.
— Среди преимуществ долгосрочной аренды можно назвать то, что в случае подписки клиент получает абсолютно новый автомобиль в единоличное пользование, — пояснил эксперт.
По его словам, такой человек освобождается от необходимости тратить время и дополнительные средства на техобслуживание, смену резины, страхование и уплату налогов. При этом арендованное авто можно менять на новое ежегодно. Также есть возможность выкупить его в собственность, отмечает Nation News.
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