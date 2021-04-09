Третью репетицию парада Победы завершили в Подмосковье

Фото: Минобороны РФ

Третью репетицию парада Победы провели Воздушно-космические силы РФ над подмосковным полигоном Алабино. В нынешнем году в воздушной части парада задействуют 23 вертолета и 53 самолета ВКС. Все полеты проведут на высоте от 180 до 550 метров.

Впервые воздушную часть откроют три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, транспортно-боевые вертолеты Ми-8, ударные Ми-35, Ка-52. Также над Красной площадью пролетит пилотажная группа «Беркуты» на Ми-28Н. Кроме того, в парадном строю задействуют самолеты Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М, сообщает РИА Новости.

Завершат выступление уже традиционно три авиагруппы, которые окрасят небо в цвета триколора. Первая — «тактическое крыло» Липецкого авиацентра. Вторая — «кубинский бриллиант» в составе пилотажных групп «Русские витязи» на Су-30СМ, а также «Стрижи» на МиГ-29. Третья — из шесть штурмовиков Су-25.

Ранее Минобороны РФ заявило о начале проверки боевой готовности армии.

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