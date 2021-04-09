Адвокат разъяснила, кто в ответе за травмы во время квеста

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Адвокат Ирина Фаст рассказала, кто в ответе за травмы игроков опасных квест-развлечений.

По ее словам, деятельность данного вида общественных игр никак не регулируется законодательством. От организаций, которые этим занимаются, не требуют сертификации или получения лицензии. Все это полностью находится на усмотрении предпринимателей.

Несмотря на отсутствие контроля, запрещается оказывать услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Если один из участников квеста получает серьезную травму во время его прохождения, то речь может идти об уголовной ответственности.

— Согласно закону, за оказание каких-либо услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и повлекли за собой тяжкий вред здоровью, предусмотрена уголовная ответственность, — пояснила Ирина Фаст.

По ее мнению, за подобное организаторам данного развлечения может грозить до шести лет лишения свободы. В случае смерти одного из игроков — до десяти лет, отмечает «МИР 24».

Как подчеркнула адвокат, услуга должна быть безопасной. В случае если кто-то из участников был травмирован во время игры, нужно обращаться за возмещением ущерба в суд.

Источник: mir24.tv

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