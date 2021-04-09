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Онищенко назвал число москвичей, имеющих иммунитет к COVID-19
Фото: Пресс-служба Госдумы

Онищенко назвал число москвичей, имеющих иммунитет к COVID-19

Кирилл Николаев

Здоровье

Иммунитет москвичей к коронавирусной инфекции уже достаточно высокий. Об этом в пятницу, 9 апреля, заявил депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, в Москве коронавирусом переболели почти 1,1 миллиона человек. Кроме того, около миллиона жителей привились. В общей сложности иммунитет к коронавирусу имеют два миллиона человек.

— Вот два миллиона — десятимиллионная Москва. У нас уже достаточно высокий иммунитет, два миллиона из десяти — это пятая часть, 20 процентов, — цитирует Онищенко ТАСС.

Он считает, что подобные показатели говорят о том, что процесс заражения коронавирусом в Москве начинает затухать. Онищенко напомнил, что для формирования коллективного иммунитета существуют четкие отработанные критерии. Первыми должны быть вакцинированы пожилые люди, потому что они составляют главную группу риска. Также прививку обязательно нужно сделать врачам и учителям.

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