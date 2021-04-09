«Приятные хлопоты»: Шепелев опубликовал фото с новорожденным сыном

Фото: instagram/dmitryshepelev

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев в пятницу, 9 апреля, поделился с подписчиками в Instagram новым снимком. Шоумен опубликовал фотографию с прогулки с коляской, в которой находится его новорожденный сын, и собаками.

— Пятница. Папа в деле! Мечтаю выпить текилы. Но не имею возможности. Я вам желаю классной пятницы! Повеселитесь от души! Ваш Человек — Зеленый Чай, — подписал фотографию Шепелев.

Комментаторы оценили снимок, отметив, что телеведущий погряз в «приятных хлопотах».

«Огонь папа»; «Мечта, а не муж»; «Многодетный папа», — написали подписчики.

Ранее сообщалось, что поклонники Шепелева проголосовали за имя для его ребенка.

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