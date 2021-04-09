Более 441 тысячи человек прошли полный цикл вакцинации в Санкт-Петербурге

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Вакцину от коронавирусной инфекции получил 441 581 житель Санкт-Петербурга с начала прививочной кампании в январе 2021 года. Информационную справку с соответствующей информацией опубликовал на своем портале Смольный.

Согласно документу, почти 312 тысяч граждан прошли полный цикл вакцинации. За сутки с 8 апреля привились от коронавируса около девяти тысяч человек. При этом вторично вакцину получили более трех тысяч петербуржцев. Уточняется также, что Северная столица получила 594 442 комплекта препаратов.

Ежедневно вакцину распределяют по прививочным пунктам. В настоящее время не израсходован в поликлиниках и медицинских учреждениях Санкт-Петербурга 77 461 комплект препаратов, отмечают «Невские новости».

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