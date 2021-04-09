«Объявили цену русофобии»: Захарова обвинила США в разрушении отношений с Россией

Фото: МИД РФ

США назвали стоимость русофобии и синофобии. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова в пятницу, 9 апреля.

— Ларчик-то просто открывался, оказывается. Белый дом объявил цену русофобии и синофобии. Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные 715 миллиардов долларов, — написала она на своей странице в Facebook.

Слова Захаровой прозвучали на фоне публикации Белым домом проекта бюджета на 2022 год. В нем глава страны Джо Байден попросил конгресс выделить Пентагону 715 миллиардов долларов — помимо прочего, они потребуются на сдерживание России и Китая.

Ранее представитель ведомства назвала санкции Украины против Россотрудничества «приступом русофобии».

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