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«Очень похожи»: Дочь Дмитрия Маликова опубликовала снимок с трехлетним братом
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«Очень похожи»: Дочь Дмитрия Маликова опубликовала снимок с трехлетним братом

Анастасия Колоскова

Звезды

Стефания Маликова сделала совместно селфи с братом марком, которого старше на 18 лет, и опубликовала снимок на своей страничке в Instagram.

— Задумались, какие железные дороги будем строить в будущем, — подписала фотографию девушка, на которой ее младший брат с задумчивым выражением лица держит в руках игрушечный поезд.

Подписчики Стефании единогласно признали сходство между родственниками.

«Вы очень похожи»; «Оба очень милые. Маркуша просто прелесть»; «Стеша вы с братиком очень похожи»; «Очень похожи, красавчики», — написали фолловеры в комментариях.

Ранее певец и музыкант Дмитрий Маликов рассказал, что проводит с сыном Марком много времени.

Напомним, младший ребенок артиста Марк появился на свет в конце января 2018 года от суррогатной матери. У певца и его супруги Елены Изаксон также есть общая 21-летняя дочь Стефания. Кроме того, пара воспитывала дочь от первого брака Маликова Ольгу.

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