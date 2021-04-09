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Подмосковные «Химки» потерпели 30-е поражение в Евролиге
Фото: instagram.com/khimkibasket

Подмосковные «Химки» потерпели 30-е поражение в Евролиге

Татьяна Плотникова

Спорт

Баскетбольный клуб «Химки» (Московская область) потерпел 30-е поражение в Евролиге, проиграв греческому «Олимпиакосу».

Матч в греческом Пирее завершился со счетом 82:75 (24:18, 18:23, 21:14, 19:20) в пользу хозяев площадки. В составе «Олимпиакоса» самым результативным оказался Саша Везенков, оформивший дабл-дабл (20 очков и 11 подборов). У «Химок» 17 очков набрал Эррик Макколлум.

В итоге «Химки» завершили сезон на последнем месте в турнирной таблицы Евролиги с 30 поражениями в 34 матчах.

Ранее сообщалось, что московский клуб ЦСКА одержал победу над «Химками» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча в Москве, прошедшая в пятницу, 2 апреля, завершилась со счетом 97:72 в пользу армейцев.

Читайте также: Московский ЦСКА досрочно вышел в 1/4 финала баскетбольной Евролиги

баскетболЕвролига«Химки»
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