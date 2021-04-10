Свыше 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий
В ночь на субботу, 10 апреля, в аэропортах столичного авиаузла отменили и задержали в общей сложности 21 рейс.
В аэропорту Внуково четыре рейса отменили, еще пять задержали. В Домодедове три рейса отменены, шесть рейсов задерживаются. В аэропорту Шереметьево один рейс отменен, еще два задержаны.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
Читайте также: Почти на 30 процентов снизился пассажиропоток российских авиакомпаний в январе–марте