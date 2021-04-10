Свыше 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

В ночь на субботу, 10 апреля, в аэропортах столичного авиаузла отменили и задержали в общей сложности 21 рейс.

В аэропорту Внуково четыре рейса отменили, еще пять задержали. В Домодедове три рейса отменены, шесть рейсов задерживаются. В аэропорту Шереметьево один рейс отменен, еще два задержаны.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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